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    Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yapacağını söyledi. Koca ayrıca maske uygulamasının da masada olacağını belirtti.
    • 14.04.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:39
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    Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yapacağını söyledi. Koca ayrıca maske uygulamasının da masada olacağını belirtti.

    Koca ayrıca, 19 ile koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların sıfırlandığını da sözlerine ekledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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