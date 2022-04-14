Haberler

Gündem Haberleri

Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yapacağını söyledi. Koca ayrıca maske uygulamasının da masada olacağını belirtti.