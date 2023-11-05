Fahrettin Koca duyurdu: Filistinli kanser hastaları ve durumu acil olanlar Türkiye'ye getiriliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yapılan hastane ve sağlık malzemesi yardımına ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ülkemize transfer edilmesi planlanmakta" dedi.

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İsrail'in Gazze üzerindeki soykırımı sürüyor...

İsrail’in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi’ndeki 35 hastaneden 16’sının yakıt sıkıntısı ya da bombardıman nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Bunlardan biri de kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesiydi.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Gazze'deki kanser hastanesinin İsrail tarafından bombalanması sonrasında ortada kalan hastalar için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Hastalar, Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilecek.

Bakan Koca duyurdu

Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi için Mısırlı mevkidaşıyla görüştü.

Görüşmede birçok konuda mutabık kalındı.

Kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı açıklamada "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ülkemize transfer edilmesi planlanmakta" ifadelerini kullandı.

"Bin hasta Refah Sınır Kapısı'na getirilecek"

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var. Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze’deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.



Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000’e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

"Uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilecekler"