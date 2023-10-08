Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez adres Şanlıurfa...
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.
Hemşireye yumruk attı
Bu sırada çıkan tartışmada Kadir Fatih S., erkek hemşirenin yüzüne yumruk attı.
Gözaltına alındı
Erkek hemşire yere yığılırken, saldırgan gözaltına alındı.
Burnu kırılan Mehmet Şah Bilge ise tedaviye alındı.
"O sözler zoruma gitti"
Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten Kadir Fatih S. şunları söyledi:
Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi. Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım.
Serbest bırakıldı
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kadir Fatih S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bakan Koca açıklama yaptı
Türkiye'de gündem olan ve tepki çeken olayla ilgili bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
"Tutuklu yargılanacak"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz.
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