Fahrettin Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da artan vaka sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da salgının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığını belirten Koca, İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA MART BAŞINA GÖRE VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz

"VAKALARIN YÜZDE 85'İNİ VARYANTLAR OLUŞTURUYOR"

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli"