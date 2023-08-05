Fahrettin Koca duyurdu! Kepez'de engelli diş tedavi merkezi hizmette girdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmete giren engelli diş tedavi merkezinde üç ağız ve diş sağlığı teknikeri ve iki hemşire görev yaparken 6 diş ünitinin bulunduğunu ifade etti.

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ensonhaber.com

Türkiye, sağlık sektöründe önemli yatırımlarıyla adını dünyaya duyuruyor...

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dönemindeki başarılarıyla ün saldı.

Öte yandan 21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle de çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer önemli yatırımı ise diş hastaneleri.

Bu kapsamda dikkat çeken yatırımların biri de Antalya'nın Kepez ilçesine oldu.

Engelli diş tedavi merkezi hizmete girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda engelli diş tedavi merkezinin 3 ay önce hizmete girdiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: