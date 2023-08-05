Türkiye, sağlık sektöründe önemli yatırımlarıyla adını dünyaya duyuruyor...
Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dönemindeki başarılarıyla ün saldı.
Öte yandan 21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle de çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer önemli yatırımı ise diş hastaneleri.
Bu kapsamda dikkat çeken yatırımların biri de Antalya'nın Kepez ilçesine oldu.
Engelli diş tedavi merkezi hizmete girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda engelli diş tedavi merkezinin 3 ay önce hizmete girdiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Kepez Devlet Hastanesi ENGELLİ DİŞ TEDAVİ MERKEZİ 3 ay önce hizmete açıldı. Beş diş hekimi, üç ağız ve diş sağlığı teknikeri ve iki hemşirenin görev yaptığı merkezde 6 diş üniti bulunuyor. Bu özel hizmet kısa sürede büyük memnuniyet uyandırdı.