Fahrettin Koca duyurdu! Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da açılıyor

Türkiye'nin 2 gündemi var; deprem ve 14 Mayıs seçimi.
6 Şubat'tan bu yana deprem felaketiyle mücadele edilerek tüm yaralar sarılıyor.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, bakanlar da büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
Öte yandan adayların belirlenmesinin ardından milletvekili aday listesinin de kesinleşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de heyecan arttı.
Partiler seçim çalışmaları için harekete geçti. Böylelikle, millet buluşmaları ve televizyon programlarında demeçler verilmeye başlandı.
Sağlıkta devrim
Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.
Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri.
Sağlıkta çıtayı yukarı çeken şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor. Tamamlanan şehir hastanelerinde ise memnuniyetler artıyor.
21'inci şehir hastanesi geliyor
Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastanelerle sağlıkta adeta devrime imza atılıyor.
İlk şehir hastanesi 2017 yılında faaliyete geçen Yozgat Şehir Hastanesi olurken, 20'nci şehir hastanesi ise Ankara'nın da 2. şehir hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi oldu.
"Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da açılıyor"
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir müjdeyi daha duyurdu ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 15 Nisan Cumartesi günü açılacağını belirtti.
Böylelikle Kocaeli Şehir Hastanesi, Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olacak.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. 6 hastaneden oluşan, toplam bin 218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.
Şehir hastanesi bulunan iller
İşte ülkemizde hizmet veren şehir hastaneleri;
- Yozgat Şehir Hastanesi,
- Isparta Şehir Hastanesi,
- Mersin Şehir Hastanesi,
- Adana Şehir Hastanesi,
- Kayseri Şehir Hastanesi,
- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi,
- Manisa Şehir Hastanesi,
- Eskişehir Şehir Hastanesi,
- Ankara Şehir Hastanesi,
- Bursa Şehir Hastanesi,
- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,
- Konya Şehir Hastanesi,
- Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi,
- Erzurum Şehir Hastanesi,
- İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi,
- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,
- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi,
- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,
- Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi,
- Etlik Şehir Hastanesi.