Fahrettin Koca duyurdu! Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da açılıyor Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, cumartesi günü hizmete giriyor.

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Türkiye'nin 2 gündemi var; deprem ve 14 Mayıs seçimi.

6 Şubat'tan bu yana deprem felaketiyle mücadele edilerek tüm yaralar sarılıyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, bakanlar da büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Öte yandan adayların belirlenmesinin ardından milletvekili aday listesinin de kesinleşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de heyecan arttı.

Partiler seçim çalışmaları için harekete geçti. Böylelikle, millet buluşmaları ve televizyon programlarında demeçler verilmeye başlandı.

Sağlıkta devrim

Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.

Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri.

Sağlıkta çıtayı yukarı çeken şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor. Tamamlanan şehir hastanelerinde ise memnuniyetler artıyor.

21'inci şehir hastanesi geliyor

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastanelerle sağlıkta adeta devrime imza atılıyor.

İlk şehir hastanesi 2017 yılında faaliyete geçen Yozgat Şehir Hastanesi olurken, 20'nci şehir hastanesi ise Ankara'nın da 2. şehir hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi oldu.

"Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da açılıyor"

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir müjdeyi daha duyurdu ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 15 Nisan Cumartesi günü açılacağını belirtti.

Böylelikle Kocaeli Şehir Hastanesi, Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olacak.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. 6 hastaneden oluşan, toplam bin 218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.

Şehir hastanesi bulunan iller

İşte ülkemizde hizmet veren şehir hastaneleri;