Fahrettin Koca duyurdu... Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 8 bin sürekli işçi için ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığını açıkladı.

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Sağlık alanında son dönemde art arda şehir hastaneleri açılıyor.

Bunun yanında birçok sağlık tesisi de halkın hizmetine açılıyor. Hal böyleyken istihdamın da yolu açılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine 8 bin işçi daha alınacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, 8 bin sürekli işçi için Resmi Gazete'de ilan yayınlandığını açıkladı.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: