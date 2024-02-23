Fahrettin Koca duyurdu... Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak

Sağlık alanında son dönemde art arda şehir hastaneleri açılıyor.
Bunun yanında birçok sağlık tesisi de halkın hizmetine açılıyor. Hal böyleyken istihdamın da yolu açılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine 8 bin işçi daha alınacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, 8 bin sürekli işçi için Resmi Gazete'de ilan yayınlandığını açıkladı.
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bakanlığımızın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere alınacak 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.
Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrimiçi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Şimdiden hayırlı olsun.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış