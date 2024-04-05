Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı'na süreki 8 bin işçi alım kurası çekildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 8 bin sürekli işçi alımı için gerekli kuranın 3-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndaki işçi açığı kapatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aylar öncesinde duyurduğu alım için kuralar çekildi.

Konuya ilişkin bilgi, yine Koca'nın kendisi tarafından sosyal medya hesabından verildi.

8 bin işçi kurası çekildi

Koca, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 bin Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi

İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8 bin asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi.

Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kura sonuçları bakanlığın web sitesinde

Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Hayırlı olsun."