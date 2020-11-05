Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminden saatler sonra kurtarılan Elif ve Ayda bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Fahrettin Koca, ziyaretin ardından çocukların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarılan Ayda ve Elif bebeğin sağlık durumlarına değinen Bakan Koca, ikisinin de durumunun iyi olduğunu belirtti.

"SAĞLIKLARI YERİNDE"

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, kendileri yoğun bakımda. Ciddi bir sorunları yok, genel durumları iyi. Bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimiz de serviste, genel durumu iyi sorunu yok. Ablaları Ezel ve Elzem de iyi. Sağlıkları yerinde.





"İDİL VE GÜNAY'IN DA DURUMU İYİ"

İdil kızımız, covid pozitif olan, genel durumu iyi. Günay evladımız yoğun bakımdaydı. Kendisinin genel durumu iyi. 2-3 gün yoğun bakımda takip sonrası servise alınmış olacak.

"36 VATANDAŞ TEDAVİ ALTINDA"

Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var. 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor. "



Fahrettin Koca: Elif ve Ayda'nın durumu iyi



