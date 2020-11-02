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    Fahrettin Koca: Elif'in durumu iyi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 yaşındaki Elif'in iyi olduğunu, enkaz altında uzun süre kaldığı için yoğun bakımda takip edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:55
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    Fahrettin Koca: Elif'in durumu iyi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından 65 saat boyunca enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca, minik Elif'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    "YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLİYOR"

    Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

    Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

    Fahrettin Koca: Elif in durumu iyi #1

    Fahrettin Koca: Elif in durumu iyi #2

    Fahrettin Koca: Elif in durumu iyi #3

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