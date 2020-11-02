Fahrettin Koca: Elif'in durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 yaşındaki Elif'in iyi olduğunu, enkaz altında uzun süre kaldığı için yoğun bakımda takip edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından 65 saat boyunca enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, minik Elif'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLİYOR"

Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."



