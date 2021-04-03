Fahrettin Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız

Fahrettin Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız

Fahrettin Koca, Türkiye'nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sırada olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin aşılama süreci hakkında bilgi verdi.

"EN ÇOK AŞI YAPAN 6. ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin, en çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını söyleyen Koca, "Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." dedi.

UYGULANAN TOPLAM DOZ 16 MİLYON 668 BİN 844

Uygulanan aşı adedi hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür." ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ DOZUNU ALANLARIN SAYISI 7 MİLYONU GEÇTİ

Toplam uygulanan doz sayısı 16,5 milyonu geçerken bunlardan 9 milyon 533 bin kişi ilk dozunu almış oldu.

7 milyon 135 bin kişinin ise 2 doz aşısı da tamamlandı.

Bakanlığın resmi internet sayfasında ise uygulanan doz miktarları harita üzerinde anlık olarak güncelleniyor.