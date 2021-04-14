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    Fahrettin Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri paylaştı

    Fahrettin Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren illeri yayınladı.
    • AA
    • 14.04.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:23
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    100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık (3-9 Nisan) vaka sayısını gösteren koronavirüs risk haritası dün akşam açıklanmıştı.

    Bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında vaka sayısı en fazla artan ve azalan kentleri duyurdu.

    VAKA ARTIŞININ EN ÇOK YAŞANDIĞI 5 İL

    Koca, paylaşımında “Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde.” değerlendirmesini yaptı.

    Paylaşılan tablolara göre en çok artış; Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da görüldü.

    Fahrettin Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri paylaştı #1

    SAMSUN VE ARDAHAN'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

    Samsun ve Ardahan'da ise vaka sayılarında düşüş gözlendi.

    Bakan Koca paylaşımında, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri paylaştı #2

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