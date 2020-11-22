Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter'daki hesabından mesaj yayınladı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek sık sık uyarılarda bulunan Bakan Koca, tedbir vurgusu yaptığı mesajında, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

'SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞALIM'

Vatandaşlara sosyal mesafe çağrısında bulunan Fahrettin Koca koronavirüsten korunmada evde kalmanın en önemli tedbir olduğunu belirterek, "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.