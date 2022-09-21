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    Fahrettin Koca: Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 bin 724 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül'de açılacağını açıkladı.
    • 21.09.2022 - 15:56
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    Fahrettin Koca: Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun."

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