Fahrettin Koca: Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım

Fahrettin Koca, ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini ifade ederek, "Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan tedbirlerin vaka sayılarında düşüş sağladığını ifade ederek yeni uyarılarda bulundu.

Ev içi bulaşmalara dikkat çeken Koca, ev içi bulaşmalarda oranın yüzde 85'e çıktığını söyledi.

"EV İÇİ BULAŞMALARA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM"

Koca, “Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” ifadelerini kullandı.