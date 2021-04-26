Fahrettin Koca: Evimiz, en güvenli kalemiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 haftalık kapanmanın sonunun bayram olmasını diledi.

Türkiye, 3 haftalık kapanma sürecine giriyor.

Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapanma kararının ardından açıklama yaptı.

"BU FEDAKARLIĞIN SONU BAYRAM OLSUN"

Koca, "Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." dedi.