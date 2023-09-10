Fahrettin Koca: Faslı kardeşlerimiz için hazırız

ensonhaber.com

Fas depremle sarsıldı...

Cuma gecesi meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2122'ye, yaralıların sayısı ise 2421'e ulaştı.

Türkiye ise kardeş ülke Fas'a yardım ulaştırmak için harekete geçti.

"Faslı kardeşlerimiz için hazırız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas’ta meydana gelen deprem sonrasında UMKE ekiplerinin bölgeye gönderilmek için hazır olduğunu açıkladı.

"40 kişilik UMKE timi hazırda bekletiliyor"

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kaydetti:

Faslı kardeşlerimiz için hazırız. Fas’ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Bakanlığımızca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir.