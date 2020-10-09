Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, denekler üzerinde uygulanacak faz 1 koronavirüs aşısının yakında uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada koronavirüs aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

13 AŞIDAN 5'İ İLERLEME KAYDETTİ, 3'Ü İNSAN ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Ülkemizde şu an 13 aşı adayı çalışmalarının söz konusu olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, bu aşıların içinde 5'inin ön planda ilerleme kaydettiğini söyledi.

"5 aşıdan 3'ünü erken dönemde insan çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmek istiyorum" diyen Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta için ise bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen müjdedeki aşıyla ilgili konuşan Koca, önümüzdeki pazartesi ya da salı günü 1000 kişilik dozun üretiminin tamamlanmış olacağını ifade etti.

Aşının ilk olarak 44 kişide deneneceğini belirten Fahrettin Koca, bu sürecin iki haftalık bir periyotta süreceğini söyledi.

Fahrettin Koca: Faz 1 aşısının denemeleri yakında başlayacak- İZLE

FAHRETTİN KOCA, AŞI ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI

Bakan Fahrettin Koca'nın aşıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Daha önce tünelin ucu göründü demiştim, kastettiğim aşı konusu ve salgında mücadelede geldiğimiz noktaydı. Dünyada faz3 aşamasına gelen 5 aşı çalışması olduğunu biliyoruz. Özellikle faz3 çalışmalarına izin vermemizdeki amacı ihtiyaç halinde aksiyon alabilir olmak içindi. Şu ana kadar yapılan aşılarda herhangi bir komplikasyon gözlemedik. Bununla birlikte 13 adayı aşı çalışması sözkonusu. Bu aşıların bir kısmı virülansı azaltılmış aşılardır. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Bu 5 aşıdan 3'ünü erken dönemde insan çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmek istiyorum.

İLK AŞININ FAZ 1 UYGULAMASI YAKINDA BAŞLIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımıza da müjdeyi verdiğimiz aşı için söylüyorum, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen Cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak. 45 dakikada stabilizasyon sağlayıp sağlamayacağı görülecek. Gönüllüler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlamış olacak. Kişi sayısı 44 olacak. Devamında yüzlerle ifade edilen sayı olacak. Daha çok aşının güvenirliğini ve dozunu ayarlamak açısından. Faz3 çalışması da yurt dışı dahil olmak üzere 10 binlerle ifade edilmeyle planlanıyor.

5 günlük zaman diliminde tetkikler yapıldıktan sonra, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Bu süreç iki haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. Muhtemelen 2 hafta sonra insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. 3 aşıda insan üzerindeki çalışmalar başlayacak."