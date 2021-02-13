Fahrettin Koca: Fedakar Kadir ağabeyimiz Hakk'a yürüdü

Hayatını kaybeden Kadir Topbaş için AK Partili birçok isim taziye mesajı yayınlarken, Bakan Koca da "Fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun." dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi görmesinin ardından yakalandığı çoklu organ yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti.

AK Parti bünyesinde uzun yıllar görevini sürdüren Kadir Topbaş'ın vefatının ardından çok sayıda siyasi isim de taziye mesajı yayınladı.

AK Partili milletvekilleri ve bakanlar, taziye mesajlarını Twitter üzerinden yayınladı.

"FEDAKAR KADİR AĞABEYİMİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Fedakar Kadir ağabeyimiz" notuyla yayınladığı taziye mesajının ardından birçok isim yakınlarına da başsağlığı dileyerek Topbaş'ın hizmetlerinin çok değerli olduğuna vurgu yaptı.

TAZİYE MESAJLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun."





İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İstanbul’umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."





Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Partimiz bünyesinde milletimize önemli hizmetleri olmuş olan kıymetli Kadir Topbaş Beyefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin."





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'a yıllarca önemli hizmetlerde bulunan, kıymetli eserlere imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."





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