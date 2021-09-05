Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısında konuştu.

“Covid-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı oturumda konuşan Bakan Koca, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

"EŞİTLİK TEMELLİ VE İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR BENİMSENMELİ"

"Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evsensel Sağlık Kapsayıcılığının" başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır" diyen Bakan Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti.

"İNSAN MERKEZLİ VE KALİTEYE DAYALI BİR SAĞLIK SİSTEMİ İNŞA EDİLMELİ"

İnsan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.

Fahrettin Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu VİDEO