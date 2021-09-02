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    Fahrettin Koca: Gaziantep mavi oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gaziantep'in mavi renk olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 00:12
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    Fahrettin Koca: Gaziantep mavi oldu

    Türkiye genelinde koronavirüse karşı mücadele hızla devam ederken, bazı illerden müjdeli haberler gelmeye başladı.

    "KALE GİBİ MAVİMİZ VAR"

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merhaba Gaziantep, Şimdi Kalemiz gibi bir MAVİMİZ var. Covid-19’a karşı ilk doz aşı oranımız %75’in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Gaziantep mavi oldu #1

     

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