Fahrettin Koca: Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, Gazze'de zor durumda olan vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor...

İsrail'in zulmünün bitmesi için her platformda Gazze'yi savunan Türkiye, bölgede bulunan 27 hastayı ise nakletti.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Hastaları tek tek karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık durumların ilişkin ise sosyal medyadan açıklama yaptı.

"26 hastaya kanser teşhisi konuldu"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Hastaların 26’sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi.



Erişkin hastalarımızın 8’inde meme kanseri, 4’ünde ileri evre akciğer kanseri, 3’ünde yumuşak doku kanseri, 2’sinde kalın bağırsak kanseri, 1’inde safra yolları kanseri, 1’inde mesane kanseri, 1’inde böbrek kanseri, 1’inde mide kanseri, 1’inde lenf kanseri, 1’inde lösemi, 1’inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur.

Tedavileri devam ediyor