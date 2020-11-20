Fahrettin Koca: Gençlerin fedakarlığına ihtiyacımız var

20 yaş altına uygulanan yasak ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal hareketliliğin en aza indirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında gençlere seslenen Bakan Fahrettin Koca, sosyal hareketlilik konusunda uyarıda bulundu.

"HAREKETLİLİĞİ AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler; bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

"FEDAKARLIĞINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Neden gençler? Gençler bir süreliğine sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de, biz gençler?' Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var."