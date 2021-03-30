Fahrettin Koca: Gerekli tedbirler alınırsa teravih namazları kılınır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayında teravih namazlarının kılınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin salgın gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamasında teravih namazlarına değindi.

TERAVİH NAMAZLARINDA YASAK OLMAYACAK

Koca, teravih namazlarının yasak olmayacağını ancak gerekli tedbirlerin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı gibi toplu iftar ve sahur organizasyonlarının yasak olduğunu hatırlatmayı da ihmal etmedi.

Fahrettin Koca: Gerekli tedbirler alınırsa teravih namazları kılınabilir VİDEO

TOPLU İFTAR VE SAHUR ORGANİZASYONLARI YASAK

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı."