Fahrettin Koca grip aşısı uygulamasının başladığını duyurdu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını belirterek, 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşların ücretsiz olabileceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Soğuk havalar yavaş yavaş etkisini gösteriyor.

Uzmanlara göre grip bu yıl kapıyı erken çaldı.

Solunum yolu enfeksiyonu grip vakalarında büyük artış yaşanması bekleniyor.

Grip aşısı uygulaması başladı

Bu kapsamda grip aşılarıyla ilgili önemli gelişme Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını belirterek, 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşların ücretsiz olabileceğini ifade etti.

"Grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık"

Bakan Koca sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: