Fahrettin Koca, haftalık toplam vaka sayısını açıkladı

İllere göre haftalık toplam vaka sayısı açıklandı. Buna göre vaka sayısı en çok artan iller; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artıyor...

Son 1 ayda 4 binlerden 30 bine dayanan vakalar endişelendirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"AŞINIZI ZAMAN KAYBETMEDEN OLUN"

Vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Aşı uyarısı yapan Bakan Koca, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." dedi.

SİİRT İLK SIRADA

Vaka sayısında ilk sırayı ise Siirt aldı.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek." ifadelerini kullandı.