Fahrettin Koca hastanede yatan çocukları ziyaret etti

Fahrettin Koca hastanede yatan çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Çocuk Cerrahisi Servisinde tedavi gören çocukların 23 Nisan bayramlarını kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Adıyaman’a gitti.

Koca, Adıyaman programında, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisinde yatan çocukları ziyaret etti.

Çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Koca, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Koca hastanede yatan çocukları ziyaret etti

"Yavrularımızın 23 Nisan bayramlarını kutluyorum"

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman programında, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisinde yatan çocuklarımızı ziyaret ettik. Durumları hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Yavrularımıza tekrar geçmiş olsun diyor, 23 Nisan bayramlarını kutluyorum."