Fahrettin Koca: Hastanelerde yatan 617 depremzedenin tedavisinin devam ediyor

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Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 6 ay geçti.

Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katıldı, milyonlar tek yürek oldu.

Türkiye, asrın felaketinin ardından yaralarını sarmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası verilen sağlık hizmetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz.