Fahrettin Koca, Hatay'da depremzedenin davetini geri çevirmedi Hatay'da cuma namazı çıkışı depremzede kadının çay teklifini kabul eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada hem çay servisine yardım etti hem de mahalleli ile sohbet etti.

ensonhaber.com Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bakanlık döneminde de ziyaretlerine devam ediyor. Deprem bölgesini adeta ilçe ilçe gezen Koca, felaketten en çok etkilenen Hatay'da devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Bölgedeki hastane inşaatlarını tek tek inceleyen Koca, depremzedelerle de sık sık görüşerek eksiklikleri, istekleri dinliyor çözüm üretilmesi için talimat veriyor. Cuma namazı çıkışı çaya davet Bu kapsamda Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Koca, cuma namazını da beraberindekilerle burada Mısırlıoğlu Camii'nde kıldı. Cami çıkışında ise Koca'yı bir sürpriz bekliyordu. Bölgedeki depremzedelerden biri, Koca'yı cami çıkışında yakalayarak dükkanına çaya davet etti. Daveti kırmadı, çay servisine yardım etti Bakan Koca, Fatma isimli depremzede misafirperver kadını kırmayarak davete icabet etti. Beraberindeki heyetle depremzede kadının dükkanına giden Koca, burada çay servisine de yarıdım etti. Mahalleli ile çay sohbeti Burada mahalleli ile sohbet eden Koca, ziyaretin ardınan helallik isteyerek dükkandan ayrıldı. O samimi dakikaların yaşandığı sırada kameralar da kayıttaydı.