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Fahrettin Koca hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdı

Fahrettin Koca hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesine gidecek ve hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı tercih etti.