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    Fahrettin Koca hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdı

    Fahrettin Koca hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesine gidecek ve hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı tercih etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.12.2021 - 19:53
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 20:11
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından Ankara Şehir Hastanesine gitti.

    TURKOVAC OLDU

    Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Hatırlatma dozu olan bilim kurulu üyeleri de Sağlık Bakanı’na eşlik etti.

    "OMİCRON'A KARŞI HATIRLATMA DOZU ÖNEM KAZANDI"

    Aşı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, "Omicron varyantına karşı hatırlatma dozları önem kazanmıştır" dedi.

    Fahrettin Koca hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdı VİDEO

    TURKOVAC UYGULAMASI YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

    Yerli aşı Turkovac için randevuların yarın açıldığını belirten Bakan Koca,  "Yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulama başlayacak. " dedi.

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    Fahrettin Koca hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdı #2

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