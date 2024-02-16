Fahrettin Koca 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı: 36 bin sağlıkçı ataması için kılavuz ÖSYM'ye gönderildi Sağlık sektöründe sözleşmeli personel alımına ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kılavuzun bugün ÖSYM'ye gönderildiğini belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Koca, sağlıkta istihdam müjdesine değindi.

'Hayırlı olsun' paylaşımı

Milyonlarca sağlıkçının merakla beklediği gelişmeye ilişkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM’ye gönderildi. Hayırlı olsun."

Personel alımı 36 bine çıkarıldı

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sözleşmeli sağlık personeline ilişkin karar alınmıştı.

27 bin olan sözleşmeli personele 9 bin çalışanın daha eklenmesiyle istihdam şansı arttı.

Konuya ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bir diğer ayrıntı da alımlarda mülakatın olmadığı ve tüm adayların eşit koşullarda yarışacağı belirtildi.

Branş ve kadrolar

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti.