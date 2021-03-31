Fahrettin Koca: Hedefimiz Haziran sonuna kadar aşılamak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

AŞI KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER KONUŞULDU

Bakan Koca, sosyal medya hesabında paylaştığı basın açıklamasında, toplantıda virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler, aşıyla bağışıklama hedefiyle birlikte bazı illerde artan risk düzeyleri ele alındığını duyurdu.

"HEDEFİMİZ HAZİRAN SONUNA KADAR NÜFUSUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU AŞILAMAK"

Aşı konusundaki son gelişmeleri aktaran Koca, şunları söyledi:

"Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gerekn gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz"