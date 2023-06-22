Fahrettin Koca, Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran esnafı tebrik etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtaran genç esnaf için paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Medyada günün kahramanı olmak onun hakkı" notunu düştü.

ensonhaber.com Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumcu Yusuf Çelik dükkanının önünde oturduğu sırada annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. Sosyal medyada gündem oldu Müdahalenin ardından küçük çocuğun başını okşayan Çelik'in videosu sosyal medyada gündem oldu. Tebrik ve teşekkür mesajları art arda geldi Herkesin tebrik ve teşekkür ettiği olay karşısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir paylaşım geldi. "Medyada günün kahramanı olmak onun hakkı" Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, Yusuf Çelik için "Medyada günün kahramanı olmak onun hakkı" notunu düştü. "Yavrumuza geçmiş olsun diyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 2 gün önce Diyarbakır’da yaşanan olayda Yusuf Bey, dükkânının önünden geçen, nefes alamadığını fark ettiği çocuğu ilk yardım tekniği Heimlich manevrasıyla kurtardı. Nefes borusuna şeker kaçtığı anlaşılan yavrumuza geçmiş olsun diyoruz.