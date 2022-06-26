Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 58 hekimle bakanlık binasında 21 Haziran'da bir araya geldi.

Geniş kapsamlı toplantıda Koca, hekimler için hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca bugün YouTube hesabından o toplantıya ilişkin bir video paylaştı.

Toplantıda, salgın gündemi kapanır kapanmaz hekimlerin yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulan sorunlarına odaklandıklarını ifade eden Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, ilgili bakanlıkları harekete geçirerek 3 yasanın Meclis'ten geçmesini sağladıklarına işaret etti.

Fahrettin Koca hekimlere malpraktis yasasını anlattı VİDEO

"Yasalar yeterince anlaşılınca fark ortaya çıkacak"

Koca, bu 3 yasanın tümünde hekimleri, içinde bulundukları devlet memurlarından ayırıp özel statüye koyan hükümler olduğunu belirterek, birçok hekimin şiddet ve malpraktis yasaları ile özlük hakları ve emeklilikte yeni dönem açan yasa da geçmişle bugünün farkını yeterince anlayamadığını dile getirdi.

Yasalar yeterince anlaşıldığında, devletin hekimi için yeni bir politika geliştirdiği sonucuna kolayca varılacağına işaret eden Koca, bu düzenlemelerin mevcut sorunlara getirdiği çözümleri anlattı.

Bakan Koca, özellikle "sağlıkta şiddet", "malpraktis", "emeklilik" ve "mali haklar" konularına odaklandıklarını söyleyerek, sağlıkta şiddetin engellenmesi için verilen cezaların artırıldığını, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hafif yaralamanın da katalog suç kapsamına alındığını anımsattı.

Malpraktis davaları

Koca, malpraktis davalarının yabancı ülkelerde de sıkıntılara neden olduğunu vurgulayarak, kanun değişikliğiyle devlet, özel ve üniversite hastaneleri ayrımı yapılmadan soruşturmaların açılıp açılamamasının Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun kararına bağlandığını kaydetti.

"Hekimler avukatlarla sigorta şirketleri arasına sıkıştı"

Koca, "Özellikle hekimliğin, mesleğin, avukatlarla sigorta şirketleri arasına sıkıştığı bir dönem yaşanıyor Başta Amerika olmak üzere ülkeler. Hastane yakınlarında artık broları biliyoruz.

Bizde de benzer yaklaşımın geliştiğini hepimiz görüyoruz. 10 yıllık zaman diliminde yaptığınız bir işlemin karşınıza her an çıkabileceği bir durumdan bahsediyoruz.





"Amerika çözemedi"

Dolayısıyla hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz. Bunu Amerika çözemedi. Ne ile çözdü; dedi ki 'sigorta şirketleri var verirsiniz priminizi, sigorta şirketleri bunu öder, bunun ötesinde bir çözümümüz yok' dendi.

"En büyük farkımız uygulamadaki becerimiz"

Bizim en büyük farkımız neydi? Uygulamadaki becerimizdi. Bu anlamda birçok ülkenin hekimlerinden uygulamada daha öndeyiz. Tecrübemizin her her adımda devre dışı bırakılacağı bir döneme girdik.

"Hekimler de hakimler gibi korunacak"

En büyük kazanımımız olan uygulamadaki becerimizi kaybetmeyle yüz yüze geldik. Malpraktis yasası geldiğimizden beri günden beri gündemimizde. Hekimler de hakimler gibi korunacak. Sözümüz var." diye konuştu.

"Kasıtla işlenmiş bir dava söz konusu değil"

Bakan Koca, kamu sağlık kuruluşlarındaki hatalı tıbbi uygulamalarda hekimin kastının olmaması durumunda tazminatın devlet tarafından ödeneceğinin altını çizerek, "Bugüne kadar hangi davalar sonuçlandıysa kasıtla işlenmiş bir dava söz konusu değil. Dolayısıyla hiçbirinin rücu edilmesi söz konusu olamayacak." diye konuştu.

Sorunlar kökten çözüldü

Malpraktisle ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü söyleyen Koca, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım. Onun için de 1 Temmuz'dan itibaren başlatmayı, 1 Temmuz'dan itibaren başlananın da 15 Ağustos'ta görülmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

SBA kadrosundaki hekimlere ilişkin olumsuzlukların da giderildiğini ifade eden Koca, emeklilik, ek ödeme ve maaşlarda da ciddi iyileşmeler olduğunu belirtti.