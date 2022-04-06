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    Fahrettin Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:07
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    Fahrettin Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

    Her yıl 1-7 Nisan Kanser Haftası olarak kabul ediliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Kanser Haftası'na farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "HİÇBİR KANSER TÜRÜNE KARŞI RİSK ALMAYIN"

    Meme kanserinin en yaygın kanserlerden biri olduğunu belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın. "

    Fahrettin Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın #1

    Fahrettin Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın #2


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