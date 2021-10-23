Fahrettin Koca: Iğdır, sarıya yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında düşük riskli iller arasına girmesi beklenen illeri sıraladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabında yaptığı paylaşımda kategori değiştiren herhangi bir il olmadığını ifade ederek Iğdır'ın sarıya yakın olduğunu belirtti.

KATEGORİSİ DEĞİŞMEYE YAKIN İLLERİ SIRALADI

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon, Maviye çok yakın. Tunceli, Maviye çok yakın. Bursa, Maviye çok yakın. Iğdır, Sarıya çok yakın. Bugün kategori değiştiren ilimiz yok."