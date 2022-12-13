Fahrettin Koca: İlaçtaki sorunları çözeceğiz

Sağlık Bakanı Koca, son dönemde bazı ilaçlara erişimde yaşanan sorunları değerlendirdi. Bakan Koca, sorunun maliyetlerin artması ve hasta sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, son günlerde birçok ilaca erişim sorunu yaşanmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"Sorunları çözeceğiz"

Sorunun artan maliyetler ve hasta sayısından kaynaklandığını söyleyen Koca, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı.

Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden." şeklinde konuştu.

"Yılda bir kez zam doğru değil"

Öte yandan ilaç fiyatlarında yılda bir kez zam olmasının doğru olmadığını da dile getiren Bakan Koca, "Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek." dedi.

"Soruşturma sonuçlandı"

Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor olayına ilişkin de, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık malum. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." açıklamalarında bulundu.

"Mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil"

SMA'lı çocuklarla ilgili de konuşan Fahrettin Koca, "Israrla söylüyorum. SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız." ifadelerini kullandı.

"Kemik yaşı raporuyla ilgili soruşturma başlatıldı"

Bakan Koca, kamuoyunda büyük yankı uyandırılan '6 yaşındaki gelin' skandalında kemik yaşı raporuyla ilgili soruşturulma başlatıldığını açıkladı.

Koca, "6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği olayda doktorun kemik yaşı raporuyla ilgili de soruşturmamızı açtık." dedi.

"HPV aşısı ile ilgili planımız hazırlanıyor"

Human Papilloma Virüsü'ne (HPV) yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Koca, "Yerli HPV tanı kiti 1 hafta 10 gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı uyarısı

Koronavirüs ve diğer salgınlarla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler."