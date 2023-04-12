Fahrettin Koca ile depremzede kız çocuğun arasındaki duygusal diyalog 6 Şubat depreminin yaraları sarılırken, bakanlar da deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bizden isteğin var mı" dediği kız çocuğunun "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" yanıtı herkesi duygulandırdı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük bir yıkıma yol açtı.

Yıkılan binlerce bina, vatandaşlarımıza mezar oldu.

Hal böyleyken devlet hemen yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Tüm devlet erkanı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesi olan 11 şehirden ayrılmıyor.

Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmayan bakanlar, depremzedelerle tek tek ilgileniyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da iftar çadırında bulunan depremzedelerin ihtiyaçları için onlarla konuştu.

Depremzede bir kız çocuğun konuşması ise herkesi duygulandırdı.

"Benim babam yok, sizi baba yerine koyuyorum"

Bakan Koca'nın "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna yanıt veren kız çocuğu "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kızın telefon numarasını alan Bakan Koca: Bizle irtibatta ol, ben takip edeceğim

Bakan Koca "Ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı kız çocuğuyla yakından ilgilendi.

Cep telefonunu alarak "Bizle irtibatta ol, ben takip edeceğim" dedi.

Yaşanan duygu dolu anlar ise kameraya yansıdı.