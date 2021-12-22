Fahrettin Koca ile hastanede yatan genç arasında samimi diyalog

Fahrettin Koca ile hastanede yatan genç arasında samimi diyalog

Hastane ziyareti gerçekleştiren Bakan Koca ile bir genç arasında samimi bir diyalog gerçekleşti. Bakan Koca’nın “Nasılsın?” sorusuna tedavi gören genç, “İyiyim ağabey” yanıtını verdi.

Şanlıurfa’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Bakan Koca'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve diğer ilgililer eşlik etti. Koca, hastane ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aynı zamanda, burada tedavi gören hastaları da ziyaret eden Bakan Koca, cocuk servisindeki hastalarla yakından ilgilendi.

“İYİYİM AĞABEY”

Tedavi gören bir genç ile Bakan Koca arasında, sıcak bir diyalog gelişti.

Bakan Koca “Nasılsın?” sorusuna, “İyiyim ağabey.” cevabını aldı.

Gencin yanındaki bir kişi hitap konusunda uyarıda bulundu. Bakan Koca, gencin omzuna dokunup, “İstediğin gibi konuş.” dedi.

Fahrettin Koca ile engelli genç arasında samimi diyalog VİDEO



TABLET SÖZÜ VERDİ

Bir süre devam eden muhabbetin ardından genç, Bakan Koca’dan bilgisayar istediğini dile getirdi.

Esprili bir dille “Tablete bağlayalım.” diyen Bakan Koca, gence bir tablet sözü verdi.

Servisteki diğer çocuk hastaların tedavi süreçleriyle ilgili de doktorlardan bilgi alan Bakan Koca, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.