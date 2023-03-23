Fahrettin Koca ilk sahuru Hatay'da sağlık çalışanlarıyla yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayının ilk sahurunda Hatay'da görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor...

Yaşanan depremlerin ardından 11 il etkilendi.

Binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçmişken gelen 11 ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar yapıldı.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerden en fazla etkilenen il ise Hatay oldu.

On bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlanan Hatay'da, Ramazan buruk geçiriliyor.

Sağlık çalışanlarıyla sahur yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayının ilk sahurunda Hatay'da görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

"Sohbetlerimizde önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı"

Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: