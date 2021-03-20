Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı.

Haftalık koroanvirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok korona vakası görülen iller oldu.



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