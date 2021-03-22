Fahrettin Koca: İş yerinde maskesini çıkaranların bilgisini alıyoruz

İş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine göz ardı edenleri uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Risk, dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak değilsiniz” dedi.

Türkiye’de koronavirüs salgını üçüncü dalga eşiğinde…

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte birçok ilde, vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Her hafta bu orana göre salgının boyutunu gösteren harita yayınlayan Sağlık Bakanlığı, son dönemlerdeki rehavete de dikkat çekiyor.

Alınan tedbirlere uymayanları bir kez daha uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle çalışanlara seslendi.

“RİSK İŞ ORTAMINDA DA SÜRÜYOR”

Twitter hesabından bir açıklama yaparak iş yerinde maskesini çıkaranların olduğunu bildiklerini dile getiren Koca, “İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz.” dedi.

Bakan Koca, “Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.” diye de ekledi.