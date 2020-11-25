Fahrettin Koca, İstanbul dahil olmak üzere toplam 15 ilin salgında üçüncü zirveyi yaşadığını ve radikal tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınıyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının ülke genelinde ciddi biçimde yükselişe geçtiğini açıklayan Fahrettin Koca, vatandaşları virüse karşı çok dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Batıda yaşanan artışların tüm ülkeyi etkisi altına aldığını belirten Fahrettin Koca, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirvenin yaşandığını söyledi.

Yükselen hasta sayısı nedeniyle yeni radikal tedbirler alınmasının kaçınılmaz olacağını açıklayan Sağlık Bakanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir de dahil olmak üzere toplamda 15 ilde vakaların yüzde 50 arttığını duyurdu.

"AĞIR KISITLAMALARIN YAPILMASI KAÇINILMAZ OLACAK"

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Batıda büyük illerde başlayan artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumda. İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.

Fahrettin Koca: İstanbul dahil 15 il üçüncü zirveyi yaşıyor VİDEO

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"15 İLDE VAKALAR YÜZDE 50 ARTTI"

Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ ise bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Ankara'da yoğunluğu azaltmak için sağlık çalışanlarımızın yoğun bir çabası vardır."