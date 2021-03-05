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    Fahrettin Koca: İstanbul'da artış var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli yerler arasında bulunan İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" dedi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 19:40
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    Fahrettin Koca: İstanbul'da artış var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgınının seyrini değerlendirdi.

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK 'İSTANBUL' AÇIKLAMASI

    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı toplantı duyurusunda İstanbul'da salgının arttığını belirtti.

    Koca, İstanbul'daki vakaların artışıyla ilgili  "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

    "POLİKLİNİKLERİMİZDE HASTA ARTIŞI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

    Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu şekilde:

    "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız."

    Fahrettin Koca: İstanbul da artış var #1

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