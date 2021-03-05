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Fahrettin Koca: İstanbul'da artış var

Fahrettin Koca: İstanbul'da artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli yerler arasında bulunan İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" dedi.