Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka artış oranı yüzde 500

Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka artış oranının yüzde 500 olduğunu ve bunun henüz ülke geneline yayılmadığını söyledi.

Koronavirüsün belasının son varyantı Omicron vaka sayılarını artırdı.

Dünya genelindeki aşırı vaka artışları Türkiye'de de görülüyor.

Dün Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği tabloya göre vaka sayıları, Türkiye genelinde 40 bine dayandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da konuyu köşesine taşıyarak resmi rakamlara göre vaka sayılarının çok daha fazla olduğunu, vaka artış oranlarının yüzde 100 seviyelerine çıktığını ileri sürdü.

Bu yazının üzerine kendisini arayarak bakanlığı töhmet altında bıraktığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından oluşan bir yazı daha yayınadı.

"İSTANBUL'A BAKARAK TÜRKİYE'Yİ DEĞERLENDİRMEYİN"

Altaylı'nın bu yazısında, Fahrettin Koca'nın vaka sayılarına ilişkin şu çarpıcı açıklamaları yer aldı:

"Ben başından beri şeffaf ve net olmaya çalışıyorum. Doğru bilgileri paylaşmak için özen gösteriyorum ama siz bugünkü yazınızla bizi töhmet altında bırakıyorsunuz.

Olaya İstanbul özelinde bakarsanız, İstanbul’a bakarak bir değerlendirme yaparsanız haklısınız. İstanbul’a bakarak Türkiye’yi değerlendirmeyin.

"İSTANBUL'DA VAKA ARTIŞI YÜZDE 500"

İstanbul’da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul’da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı. Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk.





"BU ORAN GENELE YAYILMADI"

Allahtan bu oran henüz genele yansımadı. Normalde İstanbul Türkiye nüfusunun 5’te biri. Ama toplam vaka sayısının yarısından fazlası İstanbul’da. Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz.

"10 GÜNDE 5 KATINA ÇIKTI"

Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı. Bakın şaka değil. 10 günde 5 katına, 1 haftada 3,5 katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları."