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Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var."