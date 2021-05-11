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- Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı
Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var."
- AA & Ensonhaber
- 11.05.2021 - 18:50
- Güncelleme : 11.05.2021 - 19:08
İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgının seyrini değerlendirsi.
Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul'da vaka sayılarının ve poliklinik başvurularının azaldığı belirterek "İstanbul, gösterdiği sabrın meyvesini alıyor" dedi.
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"VAKA SAYISI VE POLİKLİNİK BAŞVURULARI YÜZDE 65 AZALDI"
"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var.
"SABRIN MEYVESİNİ ALIYOR"
İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."