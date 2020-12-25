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Fahrettin Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş var

Fahrettin Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta içinde İstanbul'da polikliniklerde yüzde 50'ye varan bir azalma olduğunu söyledi. Koca ayrıca, "Yoğun bakımlarda yüzde 30'luk bir azalma var" dedi.