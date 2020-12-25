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- Fahrettin Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş var
Fahrettin Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş var
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 18:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Koca, son bir hafta içinde İstanbul'daki vaka sayısında önemli düşüş olduğunu söyledi.
BAKAN KOCA, İSTANBUL'DA VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞÜ DUYURDU
İstanbul'daki hastanelerdeki polikliniklerde yüzde 50’ye varan bir azalma olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, yoğun bakımlarda da yüzde 30'luk azalma olduğunu belirtti.
Bakan Koca, sahada 1963 filyasyon ekibinin mücade ettiğini belirterek "Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.
"GEVŞEME YOK, HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"
Fahrettin Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."