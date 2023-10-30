Fahrettin Koca, İzmir depreminin 3. yıl dönümünü andı: Yaşadığımız tüm depremlerin acısı ortak acımızdır İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybederken depreminin üzerinden 3 yıl geçti. Bakan Koca, depremin ardından yıl dönümünü kutladı.

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Türkiye deprem faciaları yaşayan ülke...

30 Ekim 2020 saat 14.51'de Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarındaki fay kırıldı.

6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıktaydı, etkisi büyük oldu.

Bornova ve Bayraklı'dan yükselen duman, yıkılan binaları işaret ediyordu. Bazı apartmanlar tamamen yıkıldı, yüzlerce bina ağır hasar aldı, 200'den fazla kişi enkaz altında kaldı.

Seferihisar'da ise deprem sonrası kıyıya vuran dev dalgalar, önüne ne geldiyse alıp götürdü. Suya kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'e yardım yağdı

AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kısa sürede yıkıntıların olduğu bölgelere ulaştı. İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı.

"Yaşadığımız tüm depremlerin acısı ortak acımızdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin 3'üncü yılında şu ifadelere yer verdi: