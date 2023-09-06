Fahrettin Koca kamuda görevine dönen doktorlarla ilgili rakam verdi Kamu hastanelerinden istifa eden doktorların sayısının son dönemde arttığı iddiasıyla ilgili konuşan Fahrettin Koca, sağlık alanında yapılan reform sonrası 8 bine yakın hekimin görevine geri döndüğünü söyledi.

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık gündemine ilişkin önemli mesajlar veren Koca, yeni varyant Eris'in Türkiye'de görülmediğini söyledi.

Daha sonra Bakan Koca'ya kamu hastanelerinden istifa eden hekim sayısında artış yaşandığı iddiası soruldu.

Sağlık alanında yapılan beyaz reform öncesinde kamudan istifa eden doktor sayısının ortalama bin 500 olduğunu belirten Koca, “Beyaz reform öncesi yani 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısı ortalama bin 500 kişiydi. 2022 yılında ise ağustos ayında beyaz reform devreye girmeden önce ise yani geçen yılın ilk sekiz ayında istafen ayrılan hekim sayısı 2 bin kişiydi. Bu yılın ağustos ayına kadar ilk sekiz ayında ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı bin 200 kişi. Yani beyaz reformdan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı." dedi.

"Her istifa eden yurt dışına gitmiyor"

Kamu hastanelerinden istifa eden doktorların hepsinin yurt dışına gitmediğini de belirten Bakan Koca, "Geçen yıla göre beyaz reform sonrası istifalardan bahsediyorum. Bu istifaların da hepsi yurt dışına gitmedi. Bu istifaların bir kısmı yandal uzmanlığı, bir kısmı üniversite kadrolarına geçiş, bir kısmı muayenehane açma amaçlı, bir kısmı da özel sektörde sağlık kuruluşunda çalışmak üzere ayrılıyor. Aslında sağlık hizmet sunumuna katkıları başka mecralarda devam ediyor. Özetle tüm istifa edenler yurt dışına gitmiyor." şeklinde konuştu.

"Geri dönen doktor sayısı 8 bini buldu"

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Sözlerine devam eden Fahrettin Koca, beyaz reform sonrası kamu hastanelerine dönen doktor sayısının 8 bini bulduğunu da sözlerine ekledi.

Koca, "Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Özel sektörden devlete, muayenehaneden kamuya geçiş, üniversitelerden bahsetmiyorum, sadece Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarına geri dönen 8 bine yakın hekim oldu. Görevlerine de fiilen başladılar. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın.” şeklinde konuştu.

Piyasada bulunmayan ilaç iddiası

Bakan Koca daha sonra, piyasada bazı ilaçların bulunmadığı iddiasıyla ilgili de konuştu.

Organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekilme haberi sorulan Koca, aynı ilacın benzerlerinin Türkiye'de bulunduğunu vurguladı.

Bakan Koca, piyasadan çekilen firma dışında beş tane eş değer ilaç olduğunun altını çizdi.

"Kimse endişe etmesin"

Türkiye'de herhangi bir ilaç krizinin yaşanmadığını da ifade eden Koca, endişe edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekilme haberi var. Evet, ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada beş ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Pazardan çekilen firma tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor. Son dönemde bu ilaca üç defa zam yapıldığı halde bu kararı aldılar. Ancak beş tane eş değer ilaç var piyasada. Sorun yaşanmayacak. Bu piyasadan çekilmenin kasıtlı olmadığına inanmak istiyorum. Ayrıca kimse kendisini küresel ilaç şirketlerinin sesi konumunda görmemeli. Ülkemizin ilaç sektörü bu tür emrivaki işlere mahal vermeyecek kadar iyi durumda. Kimse endişe etmesin.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)