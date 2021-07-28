Fahrettin Koca: Kısıtlamalara mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok

Fahrettin Koca: Kısıtlamalara mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakaları kısıtlamaları geri mi getiriyor tartışmalarına ilişkin, "Kısıtlamalara mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Son günlerdeki vaka sayılarının artması üzerine gözler, kurul toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişti.

"KISITLAMA GÜNLERİNE GERİ DÖNMEYİ HİÇ BİRİMİZ İSTEMEYİZ"

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamasında artan koronavirüs vakaları kısıtlamaları geri mi getiriyor tartışmalarına ilişkin akıllara takılan soruyu yanıtladı:

"Salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz.

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"BUNA MECBUR KALACAĞIMIZ BİR DURUM YOK, AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır."